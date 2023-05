Рухна мост във Финландия, десетки деца са ранени

Около 27 души, повечето от които са деца, пострадаха днес при рухване на пешеходен мост във финландския град Еспо, близо до столицата, съобщи говорител на областната спасителна служба в Хелзинки, цитирана от Ройтерс.

Pedestrian bridge collapses in Espoo, Finland, injuring at least 27 people, most of them children - HS pic.twitter.com/MKNnwKhHfK