Феноменката в социалните медии в Ирак Гуфран Савади, известна с прякора „Ум Фахад“, вчера беше убита при въоръжено нападение пред къщата си в Багдад, Ирак.

Според местни медии, цитирани от Би Би Си, нападението е извършено в петък вечерта, 26 април, в квартал Зейн в източната част на иракската столица Багдад. От иракското МВР също потвърдиха, че „позната в социалните мрежи жена е убита от неидентифицирани нападатели“. Според изявлението на министерството е създаден "специален работен екип", който да хвърли светлина върху смъртта на Фахад. На видео изображенията, отразени в пресата, се вижда, че Фахад е простреляна и убита от въоръжен мотоциклетист, докато е била в автомобила си.

Well known Iraqi blogger “Um Fahad” was gunned down by a professional assassin in Baghdad earlier tonight. Terrifying footage of the attack. pic.twitter.com/J5wfngnazN