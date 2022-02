Разкриха причината за смъртта на актьора Боб Сагет

Американският комик и актьор Боб Сагет, чиято внезапна смърт миналия месец в хотел във Флорида шокира Холивуд, е починал от странна травма на главата. Това съобщи семейството на комика.

Сагет, любим на поколения зрители заради ролята си в хитовия ситком от 1980-1990 г. „Пълна къща“, беше намерен мъртъв в хотел в Орландо, докато си почивал след поредно представление от турнето му. Обстоятелствата около смъртта на 65-годишния мъж бяха обект на разследване.

„Властите са установили, че Боб е починал от травма на главата“, съобщи семейството му.

