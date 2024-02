Разбиха най-опасната хакерска група в света ВИДЕО

Групата на киберпрестъпниците LockBit, определяна като "най-опасната" в света, е била разбита в рамките на международна полицейска операция, съобщиха властите в няколко държави.

Британската Национална агенция за борба с престъпността съобщи, че е разбила "най-опасната киберпрестъпна група в света" в рамките на международна операция, насочена срещу специалиста по софтуер за откуп LockBit, предаде АФП.

The NCA reveals details of an international disruption campaign targeting the world’s most harmful cyber crime group, Lockbit.



Watch our video and read on to learn more about Lockbit and why this is a huge step in our collective fight against cyber crime. pic.twitter.com/m00VFWkR9Z