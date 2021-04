Рапърът DMX издъхна на 50-годишна възраст

Почина рапърът DMX. Това съобщи семейството му в изявление до медиите.

Преди дни стана ясно, че 50-годишният изпълнител, чието истински име е Ърл Симънс, е откаран в тежко състояние в болница в Ню Йорк след сърдечен удар, причинен вероятно от свръхдоза наркотици.

Малко след това пък някои от 15-те му деца пристигнаха в лечебното заведение, за да си вземат последно сбогом с него.

"С дълбока тъга съобщаваме днес, че нашият любим, DMX почина. Той издъхна на 50 години в болница Уайт Плейнс със семейството си до себе си, след като през последните няколко дни беше поставен на животоподдържаща апаратура", гласи съобщението на близките му.

DMX (Dark Man X) започва да рапира в началото на 90-те години и издава дебютния си албум "It's Dark and Hell Is Hot" през 1998 година