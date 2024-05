Ракетата с шпионски сателит на Северна Корея се взриви ВИДЕО

Опитът на Северна Корея да изведе шпионски спътник в орбита се провали, съобщи държавната Корейска централна телеграфна агенция, цитирана от Асошиейтед Прес.

Ракетата носител се е взривила по време на полета, като според севернокорейските държавни медии причината е повреда в двигателя.

Северна Корея изстреля ракета носител, която носеше втория ѝ военен шпионски спътник, часове след като съобщението ѝ за план за извеждане на спътник в орбита предизвика силни критики от страна на съседите ѝ.

Съветът на началник-щабовете на Южна Корея съобщи, че е засякъл траектория на изстрелване на шпионския спътник, изстрелян от главния космически център на Севера в североизточната част на страната в 22:44 ч. местно време.

Южнокорейските военни съобщиха, че ракетата е била изстреляна в южна посока край западното крайбрежие на Корейския полуостров. Те заявиха, че четири минути след изстрелването във водите са били забелязани множество фрагменти. Той заяви, че южнокорейските и американските разузнавателни органи анализират дали изстрелването е било успешно.

По-рано днес Северна Корея уведоми японската брегова охрана за плановете си да изстреля "сателитна ракета" по време на прозореца за изстрелване от днес до 3 юни.

Канцеларията на японския министър-председател отмени по-ранното предупреждение за ракетна опасност, издадено за остров Окинава след изстрелването от Северна Корея.

#BREAKING Explosion seen in the sky after Japan issued J-alert due to projectile launch from North Korea pic.twitter.com/A4KkqS6HHV