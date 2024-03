Руският президент Владимир Путин нарече "кървав атентат" снощната атака в концертна зала край Москва, при която загинаха 115 души. В телевизионно обръщение той каза, че всички нападатели са били заловени и добави, че те са се опитали да избягат в Украйна.

Президентът поднесе съболезнование на близките на жертвите и обяви утрешния 24 март за ден на национален траур, предаде АФП.

Руският президент не предостави доказателство за твърдението си за опита за бягство в Украйна, отбеляза АП.

BREAKING: Putin addresses the Nation, says terrorists were captured attempting to flee to Ukraine.



“All the perpetrators of the terrorist attacks have been found and detained. They tried to hide on the territory of Ukraine. A window was prepared at the border to enter the… pic.twitter.com/5hrtbxNAMR