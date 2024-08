Путин: Западът воюва с Русия с ръцете на украинците, ще отговорим подобаващо



Руският президент Владимир Путин потвърди днес, че иска да "изтласка" украинските сили, които на 6 август нахлуха в Курска област, предаде Франс прес. Това е най-мащабното нахлуване на украински военни части на руска територия от началото на войната през февруари 2022 г.

#Bigbreaking There is no more place for negotiation



"What kind of negotiations can we talk about with people who indiscriminately target civilians, civilian infrastructure or try to create a threat to nuclear facilities?" - Putin