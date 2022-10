Путин предлага газов хъб до южната ни граница

Руският президент Владимир Путин предложи на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган да изградят газов хъб в Турция.

В Казахстан Путин заяви, че изграждането на хъб в Турция ще позволи да се продава газ на пазарни цени, „а не на високи до небето“, и да се изключи „политизирането“ на въпроса.

Putin meets with Erdogan in Astana.



If Turkey is interested, we could consider the possibility of another gas pipeline system and the creation of a gas hub in Turkey