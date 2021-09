Изследвания, ръководени от турски университет, стигат до извода, че Турция е мост между Изтока и Запада със своята генетична структура, също като географията си.

Изследването е проведено с участието на медицинския факултет към Университета Коч (Истанбул), Фондация "Суна Инан Кърач", заедно с университета „Рокфелер“ (Ню Йорк), университета „Йейл“ и университета в Кардиф и Нюйоркското училище по медицина „Икан“ в планината Синай под ръководството на университета Билкент (Анкара), катедра „Молекулярна биология и генетика“.

Амбициозният проект изследва ДНК на приблизително 4000 души от всички 81 провинции на Турция.

Изпълнителният директор на проекта, преподавателят в университета в Билкент, проф. Тайфун Йозлик, сподели резултатите от изследването пред Анадолската Агенция.

Йозжелик каза, че са получили тези важни данни за подробната генетична структура на турското общество в проучването, което е продължило около 10 години и е извършено с бюджет от 10 милиона долара.

"Резултатите от нашето проучване показаха, че Турция има високо ниво на генетично разнообразие", каза той.

Отбелязвайки, че има общи генетични компоненти между турското общество и обществата на Балканите, Кавказ и Близкия Изток, Йозчелик подчерта, че има и по-високо ниво на сходство с европейските общества.

„Турция, както и географското й местоположение, е мост между Изтока и Запада със своята генетична структура“, подчерта той.

Той каза, че резултатите сочат генетичните ефекти на миграционните събития, които са се случили досега в анадолската география.

„Констатирахме, че турското общество има близки отношения с хората, живеещи особено в региона на Тоскана в Италия. Втората страна в тази близка връзка е идентифицирана като Испания.

„Тези открития може да отразяват ефектите от неолитната миграция на първите фермери на Анадола в Европа“, добави той.Йозчелик каза, че най -изчерпателната генетична база данни досега за турското общество е създадена благодарение на това изследване, като отбелязва, че са открити първоначалните генетични промени в турското общество.

"Констатациите също разкриха голям брой редки генетични промени, които преди това не бяха открити, но може да са свързани с заболяване", каза Йозчелик. „Идентифицирането на такива генетични промени е силна основа за бъдещи изследвания на човешката генетика, особено в Турция“, каза той.

„Създадената база данни е предназначена за откриване на генетични промени в кандидат-гени, които са редки и причиняват заболявания с един ген, както и за откриване на сложни заболявания като затлъстяване и диабет. Това ще бъде ценен референтен ресурс за определяне на генетичната чувствителност. Базата данни е достъпна за изследователите. "

Той също така съобщи, че научна статия за генетичната структура на турското общество е публикувана пред научния свят в статия в официалното издание на Американската академия на науките (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Докторантът на университета Билкент Есе Карс, водещият автор на статията, заяви, че всеки човек носи по две копия от всеки ген, наследен от майка си и баща си.

„Рецесивни заболявания възникват, когато генетичните промени, които причиняват болестта, присъстват и в двете копия.

„Когато майката и бащата са роднини, тази вероятност е доста голяма. Резултатите от това изследване ще бъдат полезни при откриването на генетични промени при неизвестни досега рецесивни заболявания. "