Продадоха на търг първия трудов договор на Даяна

Подадоха първия трудов договор на принцеса Даяна.

Първият документ за наемането на принцеса Даяна, на работа, докато все още е била обикновено английско момиче беше продаден на търг за 8470 паунда.

Този договор разбуни духовете на Албиона, след като стана ясно ,че майката на престолонаследника принц Уилям е "послъгала" за годините си.

Договорът от Solve Your Problem Ltd - агенция, предлагаща бавачки на богати и известни, е подписан от Даяна през май 1979 г., само няколко седмици след преместването й в Лондон .

Документът е попълнен със собствения почерк на Даяна, където тя неправилно е записала рождената си дата като „1960“ вместо „1961“.

