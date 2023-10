Прочут писател почина само на 59 години

Сирийският писател и сценарист Халед Халифа, автор на няколко романа, превърнали го в един от най-известните съвременни творци в родината му, почина на 59-годишна възраст, предаде АФП, като цитира източник, близък до семейството му.

Смъртта му е настъпила в събота вечерта, в Дамаск, от сърдечен удар, пише БТА.

Известен критик на властта, Халед Халифа, който е роден в Алепо, остана в страната си въпреки репресиите и войната, започнала през 2011 г.

"Оставам, защото това е моята страна. Роден съм тук, живея тук и искам да умра тук!", каза той в интервю през 2019 г.

Романът му "Във възхвала на омразата" ("In Praise of Hatred") е номиниран през 2008 г. за Международната награда за арабска художествена литература . Преведен е на шест езика. През 2013 г. Халед Халифа е удостоен с престижната награда "Нагиб Махфуз" на Американския университет в Кайро за романа си "Няма ножове в кухните на този град" ("No Knives in the Kitchens of this City").

Халед Халифа е автор и на редица телевизионни сериали, които се радват на голям успех в началото на 90-те години на миналия век, отбелязва АФП.

Смъртта на писателя предизвика вълна от съболезнования в социалните медии от колеги писатели и представители на сирийската опозиция, живеещи в изгнание.