Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола осъди в "Туитър" вандалската проява срещу Дома на Европа в София.

The building housing the European Parliament Liaison Office in Sofia was targeted by vandals unhappy with our stance in support of Ukraine.



We will clean it up. Our backing of Ukraine will get stronger. Our voice condemning Russia's invasion will only get louder. #SlavaUkraini pic.twitter.com/IHB38RCkXs