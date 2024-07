След обявяване на официалните резултати Мадуро излезе пред президентския дворец, за да поздрави привържениците си, като каза, че преизбирането му е „триумф на мира и стабилността“

По улиците на Венецуела хората празнуват окончателния президентски вот, докато Николас Мадуро и съперникът му от опозицията Едмундо Гонсалес обявиха победа в президентските избори тази сутрин, които протекоха на фона на обвинения в задкулисие и отделни случаи на насилие, предаде "Ройтерс".

Избирателната служба на страната след полунощ местно време обяви, че Мадуро печели трети мандат с 51% от гласовете, въпреки че много социологически проучвания показаха победа за опозицията.

#BREAKING #Venezuela Venezuela has started voting in its presidential election today. The National Electoral Council will announce initial results late Monday night.



The winner needs a simple majority of votes.



Footage: Sputnik pic.twitter.com/2VSVVdjlbI