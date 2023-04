Прецедент в САЩ: Арестуваха Доналд Тръмп

Арестуван е бившият президент на САЩ Доналд Тръмп.

Малко преди това всички световни медии започнаха да предават на живо, тъй като Тръмп напусна Тръмп Тауър и стана ясно, че се отправя към сградата на съда в Долен Манхатън, за да бъде арестуван.

Около сградата на съда са се събрали стотици негови поддръжници и противници, съобщава NOVA.

76-годишният Тръмп е първият настоящ или бивш президент в историята на САЩ, на когото ще бъдат повдигнати обвинения. Миналата седмица решение за това взе голямо жури в Манхатън. То е по дело, свързано с пари, платени през 2016 г. за мълчанието на порнозвезда, но конкретните обвинения още не са оповестени.

Експрезидентът на САЩ заяви, че е невинен.

Съдия отказа на новинарските агенции да излъчват от сградата на прокуратурата в Манхатън, отхвърляйки искането на няколко медийни организации, включително CNN. Въпреки това беше разпространен кадър, на който се вижда милиардерът в съдебната зала.

BREAKING: Former President Donald Trump has pleaded not guilty to 34 counts included in the indictment. https://t.co/m4MoFvwKuE pic.twitter.com/wuedyVUYy1