Потоп и адска градушка удариха Мексико сити ВИДЕО

Проливни дъждове и голяма градушка предизвикаха хаос в Мексико сити. Има щети по пътната инфраструктура. Бурята се е разразила в събота.

Преминала е и през други щати, където е причинила наводнения.

On June 12, an unanticipated hail storm hit Mexico City, covering the streets in sheets of ice. Several inches of falling hail caused vehicles to become stuck in the ice and slush, and created extreme traffic throughout the city. pic.twitter.com/qBuLIeBRDo