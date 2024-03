От дни морският съд се пълнеше с вода



Корабът "Рубимар", атакуван преди повече от седмица от йеменските бунтовници хути, потъна в Червено море. От дни морският съд се пълнеше с вода. Това е първият плавателен съд, напълно унищожен като част от кампанията на хутите срещу войната на Израел срещу „Хамас“ в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

‼️ The Rubymar sank fully!



“The Yemeni authorities announce the sinking of the ship "MV Rubimar", which was targeted by the Houthis on February 19 in the Red Sea.” pic.twitter.com/baOdHPOKng