Популярен лекар изчезна мистериозно в Гърция СНИМКА

Гръцките власти издирват Майкъл Мозли, добре познат от телевизията британски лекар, популяризирал периодичното гладуване (фастинг) с цел отслабване, предаде "Асошиейтед прес".

Гръцката полиция заяви, че от сряда е в ход широкомащабна издирвателно-спасителна операция при остров Сими в източната част на Егейско море и недалеч от Турция. Според в. "Катимерини" съпругата му е подала сигнал за изчезването му, след като д-р Мозли не се върнал от разходка.

Полицията разглежда всички възможности, включително Мозли да е претърпял злополука, да е паднал или да е бил ухапан от змия, отбелязва изданието.

