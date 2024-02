Поклон! Напусна ни голяма звезда на киното

Френското кино загуби един от своите доайени - актрисата Мишлин Прел почина на 101 години, съобщи АФП.

Прел се е снимала в повече от 150 филма, сред които има и холивудски продукции.

Мишлин почина спокойно в Националния дом на артистите в Ножан-сюр-Марн, съобщи пред АФП нейният зет Оливие Бомсел.

Прел е родена в Париж през 1922 г. Едва 17-годишна е открита за киното от режисьора Георг Пабст, работил с Грета Гарбо и Луис Брукс.

