Пожар избухна във двореца Версай, какви са щетите? ВИДЕО

Пожар избухна в двореца Версай. Избухването на пламъците наложило незабавна евакуация на туристите, пише "Дейли мейл", цитиран от 24 часа.

Огънят е овладян бързо, съобщава говорител на обекта.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq