Подземният свят на Хамас: Чудовищен ад за израелската армия

"Хамас" вероятно поддържа най-голямата мрежа от тунели в света

Тунелите, изградени от войнствената ислямистка групировка "Хамас", вероятно ще са сред най-големите предизвикателства за израелските военни, ако се стигне до сухопътна акция в ивицата Газа.

"Хамас", която е призната за терористична организация от Европейския съюз, САЩ, Германия и редица други държави, вероятно поддържа най-голямата мрежа от тунели, като изключим някои сходни подземни съоръжения в Северна Корея, пише Vesti.bg.

Уникално предизвикателство

"Предизвикателствата в Газа, където са прокопани тунели с дължина от стотици километри, са абсолютно уникални", пише в своя статия Джон Спенсър от Военната академия на САЩ в Уест Пойнт, цитиран от DW.

Той посочва и следното: "Този обширен подземен комплекс е коварен проблем, за който не съществува достатъчно добро решение. А той стои пред израелските сухопътни части."

Смята се, че мрежата от около 1300 тунела има обща дължина от близо 500 километра. Някои от тунелите се намират на дълбочина от 70 метра. Според достъпната информация повечето тунели имат широчина и височина от най-много 2 метра.

