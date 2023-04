Почина велик китарист от AББA

Рак убил звездата на една от най-обичаните и популярни групи в света

Дългогодишният китарист на Abba Ласе Веландер почина на 70-годишна възраст, съобщиха негови близки.

Шведската музикална звезда свири някои от най-големите хитове на групата и е важна част от записите ѝ през 70-те и 80-те години на миналия век.

