Почина велик актьор, изиграл 270 роли СНИМКА

След новината за кончината му в Холивуд заваляха възпоменания

Питър Джейсън, изпълнил роли в "Дедууд" и "Карате кид", почина на 80 години, оставяйки след себе си впечатляващо наследство с над 270 актьорски изпълнения в киното, телевизията и видеоигрите, съобщи "London Evening Standard", цитиран от БГНЕС.

След новината за кончината му в Холивуд заваляха възпоменания. Джон Карпентър си спомни за него като за "един от най-великите актьори в киното". "Питър Джейсън, един от най-великите характерни актьори в киното, почина. Първият му филм беше "РИО ЛОБО" на Хауърд Хоукс. Той беше скъп приятел и ще ми липсва ужасно много", написа Карпентър в X.

Мат Ансър сподели в социалните мрежи: "Съкрушен съм. Моят скъп приятел и най-добрият приятел на баща ми, Питър Джейсън, почина днес. Каква загуба. Той наистина беше един от най-милите хора на планетата. Сърцето ми е с неговата съпруга и дъщеря. Питър, надявам се, че ти и баща ми сте там горе и се смеете от кеф."

Започвайки кариерата си през 60-те години на миналия век, Джейсън дебютира на големия екран в "Рио Лобо" в ролята на лейтенант Форсайт, след което получава признание като треньора по футбол в култовия филм от 80-те години "Карате кид".

През 90-те години изгражда силна работна връзка с легендата на хоръра Джон Карпентър, като се снима в "В устата на лудостта", "Селото на обречените" и "Бягство от Ел Ей". През 2000 г. Джейсън намира широко признание за ролята си на Кон Стейпълтън в хитовия уестърн на HBO Дедууд. Озвучава и популярни видеоигри като "Gears of War" и "Fallout".

В по-късните години Джейсън играе Джеф в "Отчаяни съпруги" и се появява в "Развитие в застой", "Военни престъпления (NCIS)" и "Джурасик свят: Рухналото кралство". Последните му роли включват късометражния филм "Приказка за двама бащи" и филма от 2022 г. "We Are Gathered Here Today", който е уникално заснет от разстояние по време на пандемията с помощта на платформи за видеоразговори. Причината за смъртта на Джейсън все още не е изяснена.