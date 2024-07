Почина световноизвестна актриса

Ерика Аш - актриса и комедийна звезда от "Истинските съпрузи на Холивуд" и Mad TV, е починала на 46-годишна възраст, след като е загубила битката си с рака, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на неин представител и майка ѝ, пише fakti.bg.

"Ерика беше невероятна жена и талантлива артистка, която докосна безброй животи с остроумието, хумора и неподправената си радост от живота. Споменът за нея ще живее вечно в сърцата ни", се казва в направеното изявление.

An angel gone too soon. Thank you for blessing our screens with your talent for years. Rest In Power Erica Ash️ pic.twitter.com/BOQgWhfU5W