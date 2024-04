Почина съпругата на режисьора на "Кръстникът" СНИМКА

Американската режисьорка Елинор Копола, съпруга на автора на култовата трилогия „Кръстникът“ Франсис Форд Копола, почина на 87-годишна възраст

Това съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на семейството.

Отбелязва се, че тя е починала в петък в дома си в американския щат Калифорния. Причината за смъртта не е уточнена.

Eleanor Coppola, a writer and American filmmaker who chronicled her husband Francis Ford Coppola's taxing 238-day production of “Apocalypse Now” in her documentary “Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse,” has died. She was 87.https://t.co/UDtPLEsIw6 pic.twitter.com/3dSGI01rbe