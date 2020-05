Почина пионерът на рокендрола Литъл Ричард ВИДЕО

Един от пионерите в рокендрола Литъл Ричард почина на 87 години. Ричард Периман, както бе рожденото му име, бе влиятелна фигура в музиката за над седем десетилетия, след като започна да свири още на 14 и издаде първия си голям хит - Tutti Frutti, през 1955 г. Динамичната му музика, френентичното свирене на пиано и дрезгави вокали поставиха основите на рокенрола и формираха соула, фънка и ритъм енд блус теченията. Сред хората, които твърдят, че са взаимствали от неговия стил, са Чък Бери, Отис Рединг, Елвис Пресли и Джеймс Браун.

Негово дело са едни от най-известните парчета в жанра - Tutti Fruti, Long Tall Sally (на която "Бийтълс" са правили популярен кавър), Rip It Up, Keep A-Knockin' и Good Golly, Miss Molly - невероятно енергични и със скандални за времето си сексуални намеци.

Литъл Ричард бе известен и с колортния си стил - спирала на миглите, цветни дрехи - по-късно повторен от Джими Хендрикс и Принс.

Сп. GQ го определя като "несъмнено най-смелият и най-влиятелният сред бащите-основатели на рокенрола".