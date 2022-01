Почина певицата Рони Спектър

Американската певица Вероника Бенет, известна с псевдонима си Рони Спектър, почина на 78-годишна възраст, предадоха световните информационни агенции, като цитираха съобщение на семейството ѝ.

"Рони изживя живота си с блясък в очите, пламенен характер, саркастично чувство за хумор и усмивка на лицето", се казва в съобщението, разпространено от семейството ѝ.

Изпълнителката е боледувала от рак.

Рони Спектър е основателка и вокалистка на групата "Ронетс", която става популярна през 60-те години с хитове като "Be My Baby", "Baby I Love You" и "Walking in the Rain".

Дебютният албум на бандата "Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica" излиза през 1964 г. "Ронетс" се разпада през 1967 г., но Рони Спектър продължава самостоятелно кариерата си.

Влиянието ѝ беше доста голямо - Брайън Уилсън е обсебен от "Be My Baby", а Били Джоел пише "Say Goodbye to Hollywood" в чест на основателката на "Ронетс".

Ейми Уайнхаус често посочваше Рони Спектър за свой идол.

Сингълът "Be My Baby" звучи в началото на филма "Коварни улици" на Мартин Скорсезе от 1973 г., а също така в продукциите "Мръсни танци" и в "Майка под наем".