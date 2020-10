Почина певецът и композитор Джони Наш

Американският реге и соул певец и композитор Джони Наш почина на 80-годишна възраст в дома си, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Най-известната песен на Джони Наш е "I Can See Clearly Now" от 1972.

Синът на певицата каза пред сайта Ти Ем Зи, че баща му е починал от естествени причини, предава БТА.

"Той обичаше хората и света. Ще ни липсва много. Семейството беше всичко за него" - допълни Джон Наш трети.

Джони Наш е роден в Хюстън, Тексас, през 1940 година. Започва музикалната си кариера през 1957г. Печели популярност в Ямайка, превръщайки се в един от първите успешни неямайски изпълнители на реге. В края на 1971 г. обикаля Великобритания с Боб Марли. Последният му албум "Here Again" излиза през 1986 г.