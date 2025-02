Почина най-възрастната жена в света

Най-възрастната жена в света почина на 122 годишна възраст, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Китайката Лин Шему е починала кротко в съня си още на 1 януари, пише vesti.bg.

Рожденият ѝ ден, записан в официалните документи е бил 18 юни 1902 г.,

което означава, че тя е живяла 122 години и 197 дни. Тя е родена, когато Теодор Рузвелт е президент на САЩ, а Роберт Гаскойн-Сесил (лорд Солсбъри) е премиер на Великобритания.

Лин е била 10-годишна, когато потъва легендарният кораб „Титаник“. Тя е майка на 7 деца и е прекарала целия си живот в провинция Фуджиан, разположена между Шанхай и Хонконг.

The oldest person in Fujian, Lin Shemu, died at home in the early morning of January 1. It is understood that Lin Shemu was born on June 18, 1902, at the age of 123. pic.twitter.com/7TeUg6TXDk