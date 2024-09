"Имахме толкова много хубави спомени заедно, все още много се радвам, че беше в живота ми“, каза още стопанката

Роузи, смятана за най-възрастната котка в света, почина — на 33 години, съобщава New York Post.

Родена през 1991 г., тя беше неофициален носител на титлата "най-старата котка в света" тъй като настоящият титуляр е 28-годишна котка на име Флоси от Кент — роден през 1995 г.

Роузи навърши 33 години на 1 юни тази година и почина на възраст, еквивалентна на 152 човешки години.

Тя е починала в коридора на дома си в Норич, Норфолк тази седмица, където живее с гордата си собственичка - 73-годишната Лила Брисет.

World's oldest cat dead at 33: 'We had our time together'Rosie, a fluffy tortoise-shell, will celebrate her 32nd birthday on June 1 with proud owner Lila Brissett, 72, who took her in as a kitten in https://t.co/1kEI1dHfk7's oldest cat dead at 33: 'We had our time together'Rosie. pic.twitter.com/KNo6SMYzmr