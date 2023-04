Хари Белафонте, певецът и актьорът, който разби расовите бариери в САЩ, почина в дома си в Манхатън на 96 години, предаде BBC.



Той е една от най-успешните афро-американски поп звезди в историята.

iStock/Getty images

Отбеляза хитове с Island In The Sun, Mary's Boy Child и Day-O (The Banana Boat Song).



Но най-големите му постижения са като борец за гражданските права на чернокожите в САЩ.



Той е починал от сърдечна недостатъчност, каза неговият говорител Кен Съншайн.