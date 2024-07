Почина мъжът създал "Титаник" и "Аватар"

Американският продуцент Джон Ландау почина на 63-годишна възраст. Сътрудничеството му с режисьора Джеймс Камерън доведе до победа в категорията за най-добър филм за "Титаник".

Съпредседателят на Disney Entertainment Алън Бергман съобщи за смъртта на продуцента. "Джон беше визионер, чийто изключителен талант и страст вдъхнаха живот на някои от най-незабравимите истории на големия екран. Неговият изключителен принос към филмовата индустрия остави незаличима следа и той ще ни липсва много", се казва в изявлението, цитирано от Си Ен Ен.

Причината за смъртта не се съобщава. Според Variety продуцентът е починал след неуспешна битка с рака.

