Почина легендарен режисьор, номиниран за "Оскар"

Режисьор на документални филми, с номинация за Оскар, почина на 53-годишна възраст.

Морган Спърлок е издъхнал в четвъртък вечерта от усложнения от рак. „Беше тъжен ден, когато се сбогувахме с брат ми Морган. Той даде толкова много чрез своето изкуство, идеи и щедрост. Светът загуби един истински творчески гений и специален човек. Толкова съм горд, че работих заедно с него”, каза брат му Крейг Спърлок пред Variety.

Роден през 1970 г. в Паркърсбърг, Западна Вирджиния, Спърлок завършва училището по изкуства Tisch на Нюйоркския университет през 1993 г. Започва в развлекателната индустрия като драматург, печелейки награди за пиесата си „Фениксът“ от 1999 г. на New York Fringe Festival.

Преди да стане известен, той създава и води гонзо уеб сериала „Bet You Will“, който плаща на състезателите да изпълняват скандални задачи срещу пари, като например да изядат пълен буркан майонеза. Шоуто се излъчва както по MTV, така и по вече несъществуващия канал Spike.

Неговият най-голям успех е документалният филм от 2004 г. „Super Size Me“, който отразява промените в здравето му, когато прекарва 30 дни, консумирайки само храна от Макдоналдс. Спърлок беше номиниран за Оскар същата година за най-добър документален филм и спечели наградата за най-добър режисьор на филмовия фестивал Сънданс.

JUST IN: 'Super Size Me' filmmaker Morgan Spurlock has died at the age of 53 from complications of cancer.



Spurlock released a documentary in 2004 where he ate McDonalds every day for 30 days.



At the end of the experiment, Spurlock's cholesterol shot up 65 points and he gained… pic.twitter.com/Rv8ZqypMDV