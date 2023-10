Почина известна актриса, любима на поколения

Актрисата разсмиваше поколения с култовата си роля в ситкома "Стъпка по стъпка".

Сюзан Самърс, най-известна с ролите си в Three's Company и Step by Step, е починала снощи на 76 години, предаде АФП.

Днес, 16 октомври, тя трябваше да навърши 77 години.

SUZANNE SUMMERS DEAD AT 76



#SuzanneSummers Dead at 76



She passed away from #BreastCancer!



She had fought this cancer for 26 years.



Rip pic.twitter.com/4uwPnWn3nX