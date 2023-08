Почина голям актьор от култов сериал

Почина актьорът Марк Марголис на 83 години. Ветеранът, известен с изпълненията си в "Breaking Bad" и "Better Call Saul", е починал в болница след кратко боледуване, съобщи неговият син - актьор и изпълнителен директор на Knitting Factory Entertainment Морган Марголис пред The ​​Hollywood Reporter.

Марголис получи номинация за Еми за ролята на Хектор „Тио“ Саламанка. Тио, любим герой на феновете, беше бивш агент на картела, който общуваше с помощта на месингова камбана, прикрепена към инвалидната му количка. По-късно той играе Тио като по-млад мъж, преди да се озове в инвалидна количка, пише standartnews.com.

„Беше невероятно създание! Фактът, че нямаше реплики, не беше проблем за мен“, каза Марголис пред Time през 2013 г. за ролята. „Радвах се, че не трябва да уча реплики. Искам да кажа, че трябваше да знам какво се случва, трябваше да се подсказвам, но фактът, че не трябваше да овладявам репликите беше страхотен. Трябваше просто да летя до Ню Мексико и да не се притеснявам да запомня каквото и да било", споделя тогава актьорът.

Марголис също се появява в „Белязания“ на Браян де Палма, комедията „Ейс Вентура: Детектив за домашни любимци“ с Джим Кери, както и в сериала „Оз“. Той често работи с режисьора Дарън Аронофски и се появява в шест негови филма. Попитан от The Hollywood Reporter в интервю от 2012 г. защо Аронофски продължава да го наема, той отговаря: „Той смята, че има задължение! Започнах с него в първия му филм за 60 000 долара, когато беше неизвестен. Преследвах го три месеца, защото ме лъжеше кога ще си получа парите. Най-накрая се заканих да се обадя на майка му и той най-накрая ми плати.

Марголис е роден в еврейско семейство във Филаделфия на 26 ноември 1939 г. Майка му Фаня е била декораторка, която е работила за компания за тапети и е рисувала много, а баща му Изидор - работник във фабрика. Той взима първия си клас по актьорско майсторство на 14 и след една година в университета Темпъл семести в Ню Йорк и учи драма с Адлър в The Actors Studio.

„Първото ми впечатление от нея беше: „Ако Бог е жена, това е той“, казва той на Ерик Бродбент в интервю за Inside the Gilliverse през 2020 г. „Тя беше по-голяма от живота. Всичко, което знам, дойде от Стела".

По-късно Марголис учи при съперника на Алдер, Лий Страсбърг, около година, но се отдалечава от актьорството и има проблеми да си набави прехраната. В края сметка дебютира на екрана като мрачен пътник на самолет в The Opening of Misty Beethoven (1976), след това има малки роли в Going in Style (1979), Dressed to Kill на Де Палма (1980) и Arthur (1981). преди неговият герой Алберто да бъде убит от Тони Монтана на Ал Пачино в Scarface.

Най-известен с портретите си на злодеи, Марголис в действителност е описан като хумористичен и самоироничен.“ "Има поне трима на ден, които ме спират и единственото нещо, по което ме познават, е "Белязаният". Винаги казвам: "Боже мой, говориш за нещо отпреди 30 години", казва Марголис пред Vulture през 2016 г., пише actualno.com

Марголис се пошегува, че е известен с уменията си да звъни на звънец в „Breaking Bad“, когато е бил нает да участва в реклама за приложение за часовник на Apple. „Не правя много реклами. Не знаех защо някой ме иска и впоследствие разбрах - защото нещото се казва Dingbel и бие камбана“, спомня си Марголис за Vulture. „Казвам на хората, че съм вторият най-известен звънар след Квазимодо. Това сме аз и Квазимодо".

Марголис е оцелял от съпругата си Жаклин, сина си и няколко внуци.