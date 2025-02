Почина една от легендите на Холивуд

На 92-годишна възраст почина актьорът и комик Брайън Мърфи. Най-известен с ролята си в ситкомите от 70-те години на миналия век „Man About The House“ и „George And Mildred“, новината за кончината му бе съобщена от съпругата му Линда.

Публикувайки снимка, на която целува съпруга си, тя заяви: „Любовта ми към теб никога няма да умре. Почивай в мир, скъпи мой“.

Мърфи става известен за първи път с ролята на хазяина Джордж Ропър в „Man About The House“, където играе заедно с покойната Йота Джойс.

Сериалът започва да се излъчва през 1973 г. и за онова време е смятан за противоречив, тъй като в него участват две самотни жени, които живеят с един мъж.

