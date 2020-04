Почина актрисата Шърли Найт

Актрисата Шърли Найт, която два пъти бе номинирана за награда "Оскар", почина на 83-годишна възраст, съобщи Контактмюзик.



Тя умря от естествена смърт, потвърди дъщеря Кейтлин Хопкинс, пише БТА.



Шърли Найт бе номинирана за "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля за филмите "Сладкопойната птица на любовта" от 1962 г. и "The Dark at the Top of the Stairs" от 1960 г.





Последната й роля е във филма "Периферия" от 2015 г. Снимала се е също в екшън комедията "Ченгето на мола 2" .



Сред най-известните филми с нейното участие са "Колкото толкова" от 1997 г., в който партнира на Джак Никълсън и Хелън Хънт, и "Ангелски очи" от 2001 г. с Дженифър Лопес.