Почерни им живота: Зловещ призрак измъчва Уилям и Кейт

Католическият свещеник е живял в имението в Норфолк и е бил обесен за държавна измяна

Принцът и принцесата на Уелс са горди собственици на имение с десет спални в Норфолк.

Изглежда обаче, че щастието в кралската резиденция е почернено от нежелан посетител – призрак!

Историкът на паранормалните явления Ричард Феликс разкри:

Кралската двойка получи обширния имот в Норфолк през 2011 г. като сватбен подарък от покойната кралица.

Къщата от 18-ти век, разположена в имението Сандрингам, претърпя ремонт на стойност £1,5 милиона.

Анмър Хол беше дом на Уилям, Кейт, принц Джордж и принцеса Шарлот от 2015 г. до 2017 г., но сега служи като тяхна втора къща. Кралските особи се преместиха за малко в Лондон, където е роден принц Луи, но оттогава живеят в Уиндзор, където обитават по-скромна вила.

Семейството често се оттегля във вилата си в Норфолк по време на училищните ваканции, особено на Коледа, когато празнуват с останалите членове на кралското семейство.

Кралските особи се чувстват като у дома си в Норфолк. Освен че подкрепят местния бизнес, Уилям и Кейт се възползват максимално от фантастичните плажове, без да привличат твърде много внимание към себе си.

