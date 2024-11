Плоча в Израел се оказа най-старият камък в света ВИДЕО

Очаква се най-старата плоча с Десетте Божи заповеди от Стария завет да бъде продадена за над 2 милиона долара на търг следващия месец, съобщи Си Ен Ен.

Каменният артефакт датира от 1500 година, но бил загубен в продължение на векове. Той е открит през 1913 година по време на разкопки за нова железопътна линия в южната част на днешен Израел. Въпреки това никой не е обърнал специално внимание на находката и тя била използвана като плоча пред случайна къща. Камъкът бил разположен с надписа нагоре. В продължение на 30 години пешеходци непрекъснато минавали по него, без да му обръщат специално внимание. За щастие, историческото значение на плочата в крайна сметка било признато и оценено, пише NOVA.

Плочата била продадена на учен през 1943 година. Анонимният собственик я разпознал като Декалог, включващ Божиите заповеди. На нея има 20 реда текст, които точно следват стиховете от Библията. Включени са обаче само девет от 10-те заповеди от "Изход", като липсващата е: „Не изговаряй напразно името Господне“.

