Apple вече разпространяват дългоочаквания ъпдейт към iOS 14.5 за съвместимите устройства по цял свят. Актуализацията предлага разнообразни подобрения, но най-голям интерес предизвика интеграцията на App Tracking Transparency.

Тази функционалност е създадена с идеята да предостави по-голям контрол над личните данни, които споделят потребителите. Както името подсказва, App Tracking Transparency разкрива каква информация събират мобилните приложения. Всеки собственик на iPhone освен това ще може да прецени дали да се съгласи и да предостави достъп до съответните разрешения.

Oпцията ще се хареса на много потребители, но вече предизвика сериозни негативни коментари сред водещи разработчици. Едва ли е изненадващо, че Google и Facebook са най-засегнати, тъй като генерират приходи именно от личната информация, която споделяме. App Tracking Transparency e подходящ начин да разберете и какво количество данни се изискват от приложенията за iPhone.

Функцията създава сериозни затруднения за традиционните методи за таргетиране на реклами. Facebook дори стартираха маркетингови кампании в подкрепа на малките разработчици и бизнеси, които според тях ще усетят най-силно промените в iOS 14.5. Въпреки това, Apple вече позволиха на своите потребители да се възползват от предимствата на новата функционалност.

Според информация от медиите зад океана опасенията на Facebook са напълно основателни, тъй като едва 4% от потребителите в САЩ са се съгласили да предоставят достъп до т.нар. "Identifier for Advertisers" (IDFA) таг. Това означава, че 96% от тях не са съгласни да споделят данни с компанията.

Πpитecнeниятa нa Fасеbооk oтнocнo іОЅ 14.5 нe изглeждaт пpecилeни. Изчисленията са на базата на 2.5 млн. активации дневно. Ако се добавят и резултатите от другите страни, се оказва че 11% от потребителите са съгласни да бъдат следени както досега. Само 4% от потребителите имат деактивирана опцията "Allow Apps to Request to Track".

Meждyвpeмeннo кaмпaниятa нa Fасеbооk пpoдължaвa и кoмпaниятa дopи ce oпитвa дa зaплaшвa пoтpeбитeлитe, чe ycлyгитe й щe cтaнaт плaтeни, aкo тe oткaжaт дa бъдaт cлeдeни oт coциaлнитe мpeжи нa интepнeт гигaнтa. Koмпaниятa дoбaви cъoбщeниe, кoeтo cъoбщaвa нa пoтpeбитeлитe нa іРhоnе и іРаd, чe cлeдeнeтo "пoмaгa Fасеbооk дa бъдe бeзплaтeн". Cъoбщeниeтo бe възпpиeтo oт пoтpeбитeлитe в coциaлнитe мpeжи кaтo oпит зa зaплaxa.

Компанията твърди, че инвестира в технологии за засилване опазването на неприкосновеността, за да минимизира обема на данните, събирани от потребителите. Социалната мрежа е категорична, че спорът между тях и Apple не е в резултат толкова на желанието на производителя на мобилни устройства да защити клиентите, а изцяло с икономическа насоченост.

В няколко арбитражни съдилища в САЩ и Европа двете компании спорят и за комисионата, която производителят на iPhone прибира от приложенията, публикувани в App Store. Социалната мрежа подкрепя малките разработчици, които са най-засегнати от тази политика. Според различните анализи обаче, Facebook ще изгуби поне 2 млрд. долара потенциални приходи от реклами до края на годината само в САЩ. Освен най-популярната социална мрежа, промените при устройствата на Apple ще засегнат и друг гигант - Instagram.