Първата дама на САЩ Джил Байдън се срещна днес с ЛГБТ избиратели в рамките на кампанията за преизбиране на президента Джо Байдън и определи вероятния му съперник Доналд Тръмп "хулиган", който според нея е опасен за тяхната общност, предаде "Асошиейтед прес".

Джил Байдън предупреди избирателите, че външни сили работят за отмяна на "трудно извоюваните придобивки" на общността, като отнемат права и свободи, а щатите приемат закони, "насочени срещу тази общност". Тя насърчи членовете на организацията да прекарат всеки ден до изборите на 5 ноември в работа за набиране на подкрепа за листата на демократите в лицето на Байдън и вицепрезидента Камала Харис.

