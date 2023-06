Папа Франциск към журналисти: Още съм жив! ВИДЕО

Папа Франциск беше изписан от римската болница "Джемели" в петък, където 86-годишният папа се възстановяваше след коремна операция, съобщава CNN.

Той напусна болницата в инвалидна количка и разговаря с доброжелатели и медицински персонал, които се бяха събрали пред входа, за да се сбогуват, предаде CNN. Хората се бяха наредили и на пешеходната пътека пред лечебното заведение, за да видят папата.

Upon leaving Gemelli Hospital, Pope Francis went to the Basilica of St. Mary Major, where he paused in prayer before the icon of Mary, Salus Popoli Romani, offering his prayers and gratitude.



