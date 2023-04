Включи се и градската администрация на Киев, за да поясни каква е истината за мистериозните светлини.

Светлина, озарила снощи небето над Киев, доведе до спекулации за падащ сателит и дори за извънземни, предаде Ройтерс, като се позова на социалните мрежи.

В четири кратки видеоклипа, публикувани в "Телеграм" от репортера и блогър Анатолий Шари, се вижда как небето изведнъж се озарява от ярка светлина. В един от клиповете се вижда горящ предмет, който изглежда се разбива, падайки на земята, отбелязва агенцията.

Some flash in Kyiv reported. Possible meteor or some space thing falling. Red Alert declared aftermath. pic.twitter.com/kHnJt9WNn4

В отговор на видеоматериала в интернет се появиха отделни мемета за извънземни и неидентифицирани летящи обекти (НЛО), а градската военна администрация на Киев, позовавайки се на предварителна информация, заяви, че става въпрос за паднал сателит на НАСА.

Говорител на НАСА обаче отрече това да е бил неин сателит и каза, че най-вероятно е станало недоразумение, свързано с изказване на НАСА относно плановете й да свали "пенсиониран" сателит рано тази сутрин.

Average evening in Kyiv is when you got Shahed drones incoming and a NASA satellite falls somewhere near pic.twitter.com/YXO9M4Bw5Z