49-годишният диджей Ерик Морило, прочул се с хитовото парче "I Like To Move It" от 90-те години на миналия век, е намерен мъртъв в дома си в Маями бийч, Флорида.

Полицията се е отзовала на сигнал, подаден на телефон 911 във вторник сутринта. Изпратените на мястото детективи не са открили признаци за насилствена смърт. От съдебна медицина ще разследват причините за кончината на диджея.

Морило е намерен мъртъв броени дни преди очакваното му явяване в съда по обвинения в сексуално посегателство, предава БТА.

Роден през 1971 г. в Ню Йорк и израснал между Колумбия и Ню Джърси, Ерик Морило става известен под псевдонима Reel 2 Real, под който създава хита "I Like to Move It" през 1993 г. Песента е плод на сътрудничеството му с певеца от The Mad Stuntman, роден Марк Куоши, и се превръща в знаково евроденс парче с рага вокали - поджанр на денсхол и реге.

Мегахитът от 90-те години на миналия век беше "възроден" през 2005 г. благодарение на анимацията "Мадагаскар", припомня агенцията.

През годините Ерик Морило се изявява успешно като диджей под различни псевдоними. Изпълнителят в частност е известен с приноса си към жанра хаус.