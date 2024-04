Отиде си най-високата жена в света СНИМКА

Мария Фелисиана дос Сантош, която беше обявена от Книгата на Гинес за най- високата жена в света, почина в болница на 77 години, след като беше диагностицирана с пневмония.

Дос Сантош беше висока над 224 см., грабвайки световния рекорд, но след това го загуби, когато започна са се смалява с напредване на възрастта.

