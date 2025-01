Отиде си легендарна емблема в музиката от украински произход

На 86-годишна възраст почина Питър Яроу, емблематичният американски певец, автор на песни и активист

Яроу бе част от триото Питър, Пол и Мери, което стана символ на протестното движение през 60-те години на миналия век. В продължение на четири години музикантът се бореше с рак на пикочния мехур.



"Безстрашният дракон" си отиде

Дъщерята на Яроу, Бетани, обяви тъжната новина, като го нарече „безстрашен дракон“, който е приключил „великолепния си живот“.

„Питър вярваше, че музиката може да промени света, и живя с тази вяра до края,“ сподели тя.



Живот и изгряваща звезда на фолк сцената

Питър Яроу е роден на 31 май 1938 г. в Манхатън, в семейството на еврейски имигранти от Украйна. Учи живопис, но по време на студентските си години в университета „Корнел“ открива страстта си към музиката и китарата. След дипломирането си става активна част от процъфтяващата фолк сцена на Гринуич Вилидж в Ню Йорк.



Питър, Пол и Мери – гласът на протестите

През 1961 г. Яроу създава легендарното трио Питър, Пол и Мери заедно с Мери Травърс и Ноел „Пол“ Стоуки. Дебютният им албум от 1962 г. оглавява американските класации и се продава в над два милиона копия.

С изпълнението на песни като „Blowin' in the Wind“ на Боб Дилън и „If I Had a Hammer“ на Пийт Сийгър, групата става музикален символ на движението за граждански права и антивоенния активизъм.

Триото изпълнява „Blowin' in the Wind“ по време на историческия Марш за граждански права във Вашингтон през 1963 г., донасяйки още по-голямо влияние на песента като антивоенен химн.



Музика и награди

Сред най-големите успехи на групата са песни като „Day Is Done“, „The Great Mandala“ и кавърът на „Leavin' on a Jet Plane“ от Джон Денвър, който оглавява класациите. Триото печели пет награди Грами, а тяхното творчество остава завинаги свързано с прогресивните идеи на 60-те години.



Наследството на Питър Яроу

Питър Яроу оставя след себе си богат музикален каталог и вдъхновяващо наследство на активизъм. Неговият живот и работа демонстрираха как музиката може да бъде сила за промяна.

Светът загуби не само талантлив музикант, но и истински борец за справедливост и равенство.