Загубихме голяма телевизионна звезда, с чиито филми отраснаха поколения зрители.

Починал е композиторът на лентите „Отмъстителите“, „Професионалистите“ и „Това е твоят живот“

Лори Джонсън си отиде на 96 години.

Композиторът от Лондон аранжира инструментални версии на музика, позната от в популярна телевизионна продукция.

Семейството му каза, че Джонсън е починал миналия вторник, „оставяйки след себе си наследство, което завинаги ще отеква в сърцата ни“.

