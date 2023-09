Отиде си голяма телевизионна звезда

Актьорът Дейвид Маккалъм почина на 90-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции.

Той се превърна в една от най-големите телевизионни звезди на 60-те години на миналия век с ролята си на руския шпионин Иля Кирякин в "Мъжът от U.N.C.L.E.", а десетилетия по-късно с участието си в сериала "Военни престъпления" спечели ново поколение фенове.

David McCallum, who starred as Illya Kuryakin in the 1960s hit spy drama “The Man From U.N.C.L.E.” and had a supporting role as Dr. Donald “Ducky” Mallard on “NCIS” decades later, died Monday of natural causes in New York City. He was 90. https://t.co/IBSmhlBuU5 pic.twitter.com/597Esm4pQh