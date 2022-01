Отиде си една легенда в музиката ВИДЕО СНИМКИ

Легендарният певец, текстописец, музикален продуцент и актьор Мийт Лоуф почина на 74-годишна възраст. Това стана ясно от изявление на официалната му страница във Facebook днес.

Музикантът е издъхнал през нощта до съпругата си, но за момента причината за смъртта му все още не е обявена.

"Със свити сърца съобщаваме, че несравнимият Мийт Лоуф почина тази нощ, а до него бе съпругата му Дебора. Дъщерите му Пърл и Аманда, както и близки приятели, също бяха с него през последните 24 часа", се посочва в съобщението.

"Невероятната му кариера продължи 6 десетилетия, през които продаде над 100 милиона албума по целия свят и участва в над 65 филма, между които “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” and “Wayne’s World”. ''Bat Out of Hell'' остава един от 10-те най-продавани албума на всички времена. Знаем колко много означаваше той за много от вас и наистина оценяваме цялата любов и подкрепа, докато преминаваме през този период на скръб от загубата на такъв вдъхновяващ артист и прекрасен човек. Благодарим ви за разбирането на нуждата ни от уединение в този момент. От неговото сърце за вашите души... никога не спирайте да обичате рока!“, допълва се още в изявлението на официалната му страница.

Майкъл Лий Адей, както е рожденото му име, се прослави преди всичко като певец. Сред хитовете му са Bat Out of Hell и особено I'd Do Anything For Love.

Единствено дете в семейство на учителка и бивш полицай, който се алкохолизира след травма на фронта през Втората световна война, Адей (или Ади, както го произнасят някои) работи до последно.

Той планираше през януари да се събере с групата си за запис на албум със 7 песни като ретроспекция за кариерата му.