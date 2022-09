Острова гърми: Българка предложи брак на певица номер 1

Българската пианистка Йоана Каремова е предложила брак на шотландската певица Емели Санде, която постави нов рекорд за дебютен албум в историята на британската поп класация през лятото.

„Казах да“, написа изпълнителката на тоталния хит Read All About It и показа пръстена в личния си профил в Инстаграм, пише "БГ ВОЙС". Новината е тотален хит сред медиите на Острова.

По-късно тя сподели още две снимки на новия си блясък, както и една с новата си годеница. Това ще бъде втори брак за британската певица и текстописец, която се раздели с морския биолог Адам Гурагуин през 2014 г. след две години брак.

Санде се обяви за член на ЛГБТ общността през март в интервю за „Метро“, като каза, че има връзка с класически пианист в лицето на Йоана, която определи като „единствена за цял живот“.

„Запознахме се чрез музиката и определено се чувствам по-щастлива от всякога. Чувствам се страхотно. За мен истинската любов и наличието на любов в живота ви прави всичко да си дойде на мястото“, призна пред изданието британската звезда.